Home Gossip Isola dei Famosi 2018, ci sarà un vecchio tronista?

Isola dei Famosi 2018, ci sarà un vecchio tronista?

di Redazione 28/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tra due settimane vivremo la prima puntata del Grande Fratello Vip, ma intanto sono cominciate anche le manovre per l'altro attesissimo reality di Canale 5 che tornerà alla fine di febbraio. Al timone dell’Isola dei Famosi ancora una volta ci sarà Alessia Marcuzzi e le anticipazioni tv parlano già di alcuni possibili naufraghi, come Luca Dorigo. Il veneto è stato più volte protagonista in tv come doppio tronista di Uomini e Donne quando scelse Amalia Roseti, ma anche come ospite al Grande Fratello quando era fidanzato con Melita Toniolo (che allora lo tradì con Alessandro Tersigni) e più di recente come compagno di Georgette Polizzi prima che la ragazza conoscesse Davide Tresse e partecipasse a Temptation Island 2016. Da tempo Luca vive lontano dalla televisione, è felicemente fidanzato con Giulia ma sente forte il richiamo di una prima serata su Canale 5 come ha confessato al settimanale 'Nuovo'. Dorigo ha svelato di sperare in una chiamata da parte della produzione anche perché stare su una spiaggia sperduta dell'Honduras non gli fa paura e partecipare all'Isola dei Famosi 2018 gli darebbe la possibilità di mostrare lati del suo carattere ancora inediti. Il nome dell'ex tronista si affianca agli altri che sono stati accostati al reality nelle ultime settimane, come Gemma Galgani e Giorgio Manetti da Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Mario Serpa, la showgirl Alessia Fabiani, il calciatore Fabio Galante e Giovanna Civitello, ballerina e moglie di Amadeus vista quest'anno ad Avanti un altro!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp