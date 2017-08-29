Home Uomini e Donne Uomini e Donne news: Andrea Damante diventa attore

Uomini e Donne news: Andrea Damante diventa attore

di Redazione 29/08/2017

Ex tronista, affermato deejay ma anche attore. Ormai non ci sono limiti per la carriera di Andrea Damante che ha fatto una sorpresa bellissima ai suoi fans. Tutti infatti sanno che a settembre il ragazzo partirà per un tour in Cina e negli Stati Uniti, ma intanto in questi giorni è impegnato su un set famosi, quello dell'undicesima stagione di Don Matteo. Debuttare come attore in una delle fiction più famose e seguite della tv italiana non è da tutti anche se in passato è già capitato all'ex corteggiatrice Nicole Mazzoccato che dopo essersi fatta conoscere come scelta di Fabio Colloricchio era arrivata a recitare in Don Matteo prima di fare bis anche con Che Dio ci aiuti! Un premio che adesso tocca anche ad Andrea damante come testimoniano alcune immagini postate dallo stesso ex tronista veronese in una Instagram Story nella quale si mostra al fianco della nota e giovanissima youtuber genovese Mariasole Pollio. “Vi salutiamo da Don Matteo” ha scritto l'ex tronista anticipando che presto li potremo rivedere in televisione anche se i fans dovranno aspettare fino alla prossima primavera. Quella di Damante non è l'unica novità nella nuova stagione di Don Matteo. Infatti nel cast della fiction di Rai 1 troveranno spazio anche la figlia di Al Bano e Romina, Romina Carrisi jr., Carlo Conti e Corrado Tedeschi. Ma l'attesa di chi segue da tempo i Damellis sarà tutta per lui anche perché Andrea non ha svelato quale sarà il suo ruolo e soprattutto se si tratti di un piccolo cameo oppure se lo vedremo in più puntate della serie.

