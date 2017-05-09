Home Anticipazioni Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne: Desirée e Mattia sempre più vicini

Anticipazioni Uomini e Donne: Desirée e Mattia sempre più vicini

di Redazione 09/05/2017

Mentre il percorso di Luca Onestini sul trono sta per terminare con la scelta, in programma nelle registrazioni tv dell'11 maggio, quelli di Desirée Popper e Rosa Perrotta sono ancora in ballo anche se entro fine maggio le due ragazze dovranno comunque prendere una decisione. E sulla strada della bella tronista brasiliana sembra chiaro che ormai sono due i candidati più probabili tra i corteggiatori, Mattia Marciano e Mariano Catanzaro. Dopo il rientro di Mattia sembra proprio il dentista napoletano il favorito del pubblico, così come della tronista che ha accettato di accoglierlo di nuovo tra i corteggiatori. E le ultime anticipazioni tv su Uomini e Donne sembrano confermare che tra i due ragazzi c'è grande feeling anche se qualche settimana fa Desirée ha cercato di sminuire il primo vero bacio con Mariano facendolo infuriare. Tutto dimenticato però perché nelle ultime puntate i due si sono riavvicinati ed è attesa con ansia l'ultima esterna che Mattia ha organizzato per la tronista. In base alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne infatti Desirée e Mattia sono stati visti mentre si stavano per imbarcare da Napoli in direzione di Capri. Un'esterna sicuramente romantica che fa capire come la tronista abbia voglia di ricominciare là dove aveva interrotto. E secondo quello che segnala il blog Il Vicolo delle News, anche il padre di Mattia sarebbe felice della scelta. “"Sono indubbiamente di parte – ha scritto sul suo profilo - ma non posso esimermi dal dire che.. sono veramente belli!!!”. Alla fine la penserà così anche la Popper?

