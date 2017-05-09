Home Gossip Anticipazioni Temptation Island 4: Sonia ed Emanuele hanno detto no

Anticipazioni Temptation Island 4: Sonia ed Emanuele hanno detto no

di Redazione 09/05/2017

A fine maggio cominceranno le riprese di Temptation Island 4, il dating show pronto a tornare in prima serata su Canale 5 nella seconda metà di giugno (probabilmente al giovedì sera) e si moltiplicano le anticipazioni tv sui possibili protagonisti, sia tra i fidanzati che nei single tentatori. Tra i nomi caldi delle ultime settimane ci sono anche quelli di Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti, una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne ma dopo settimane di voci adesso è arrivata la loro risposta ufficiale. Sonia ed Emanuele, come hanno confermato in un'intervista a 'Radio Free Station', hanno altri programmi per la prossima estate. L'ex corteggiatore infatti ha spiegato che in realtà la proposta dalla produzione di Temptation Island 4 non è mai arrivata, ma se anche fosse stato così comunque non avrebbero partecipato perché non ne sentono il bisogno e a lui personalmente non piace come è strutturato il programma. La pensa così anche Sonia: “Sinceramente non vorrei vivere questa fase iniziale della nostra storia con la paura di quello che potrebbe accadere a Temptation Island”. Discorso chiuso quindi almeno per loro e anche per altre coppie di Uomini e Donne perché le ultime anticipazioni tv confermano che pure Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno deciso di non partecipare. I programmi di Sonia ed Emanuele in realtà sono molto diversi. Presto infatti, come abbiamo anticipato, sposteranno la loro convivenza da Roma a Latina, città nella quale il ragazzo vive perché lì gioca a pallanuoto e Mauti pensa in grande: “Rispetto ad altre coppia di Uomini e Donne – ha svelato – noi siamo più adulti. Io ho già trent'anni e insieme a Sonia pensiamo di mettere su famiglia”. Ecco perché meglio pensare al lavoro e non a Temptation Island 4.

