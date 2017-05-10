Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne Anticipazioni trono classico: Giorgia Pisana tronista

di Redazione 10/05/2017

Ha aspettato che venisse trasmessa la puntata della scelta di Marco Cartasegna e solo adesso Giorgia Pisana ha deciso di commentare con un post sul suo profilo Instagram. La corteggiatrice milanese ha sperato fino all'ultimo, anche perché sentiva il pubblico dalla sua parte e anche il tronista aveva fatto capire di non aver gradito certo atteggiamenti da parte di Federica e invece ha dovuto accertare il verdetto finale uscendo comunque con grande dignità. Giorgia già la scorsa settimana si era lamentata soprattutto del fatto che Marco non avesse trovato il coraggio di affrontarla davanti a tutti e come abbiamo visto nella puntata della scelta effettivamente il tronista ha preferito raggiungerla in camerino per spiegarle i motivi della mancata scelta. Forse ha deciso così per non farla piangere davanti a tutto il pubblico, ma comunque lei ci è rimasta male anche se nelle ultime ore su Instagram ha dimostrato di aver reagito: “Quando le aspettative sono così alte – ha scritto l'ex corteggiatrice - e la stima è così tanta, è facile rimanere disillusi. Ma con voi tutto è stato al di là di ogni speranza”. Un post anche per ringraziare tutti quelli nello staff e nella produzione di Uomini e Donne che in questi mesi le sono stati vicini e l'hanno aiutata ad andare fino in fondo. Ma cosa succederà adesso a Giorgia? Intanto lei aspetta domani, 11 maggio, per scoprire se almeno l'amica Giulia Latini riuscirà a spuntarla su Soleil Sorgé e Cecilia Zagarrigo conquistando definitivamente il cuore dell'altro tronista. Però il web si sta mobilitando e le ultime news di Uomini e Donne dicono che per l'ex corteggiatrice potrebbero anche aprirsi le porte del trono a settembre quando partirà un nuovo ciclo.

