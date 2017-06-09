Home Anticipazioni Uomini e Donne Anticipazioni Uomini e Donne: chi salirà sul trono a settembre?

di Redazione 09/06/2017

Ora che la redazione di Uomini e Donne ha aperto ufficialmente i casting anche per il Trono Gay, si moltiplicano le anticipazioni tv sulla prossima stagione del dating show di Canale 5 che riaprirà lo studio alla fine di agosto per le prime registrazioni anche se le puntante del Trono Classico e del Trono Over ricominceranno a metà settembre. L'attenzione di tutti quindi si sposta sul nome dei possibili tronisti, con alcune candidature più forti di altre come quella di Mattia Marciano. Il ragazzo napoletano, fino a qualche settimana fa corteggiatore di Desirée Popper, durante il suo percorso ha dimostrato di essere molto dolce ma anche determinato e molti sono rimasti delusi dalla mancata scelta della tronista brasiliana perché facevano chiaramente il tifo per lui. Apertamente Mattia non ha mai ammesso di voler tornare per prendersi una rivincita e sedere sulla poltrona rossa, ma sarebbe anche un'occasione buona per mettere a tacere le ultime news di gossip nate dalle accuse di Desirée che in una recente intervista ha svelato di essere rimasta malissimo per gli scatti d'ira del corteggiatore che le hanno fatto cambiare idea su di lui. Altri nomi caldi, questa volta per il Trono Rosa, sono quelli di Asia Nuccetelli che ha rifiutato di partecipare a Temptation Island 2017 ma al momento è ancora single e non ha mai nascosto la sua voglia di rimettersi in gioco come tronista. La preferita dal pubblico però resta l'ex corteggiatrice Giulia Latini e ora potrebbe tornare in gioco anche Federica Benincà, fresca di rottura con Marco Cartasegna.

