Temptation Island 2017, Riccardo e Camilla di UeD protagonisti

di Redazione 07/06/2017

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo saranno nel cast di Temptation Island 2017? Ormai non sembrano esserci molti dubbi sulla presenza della coppia di Uomini e Donne nata poco prima di Natale e che in questi mesi ha cominciato una bella convivenza in attesa di fare passi ulteriori anche se i due ragazzi laziali sono ancora molto giovani. Le anticipazioni tv sulla presenza di Riccardo e Camilla a Temptation Island 2017 circolano già da tempo ed erano state rafforzata da un post della settimana scorsa pubblicata dalla ex corteggiatrice (“Ti amo piccolo grande uomo.. e ricorda, ovunque saremo, distanti o no, sarai sempre 10 gradini sopra a tutti”). E nelle ultime ore è arrivata quella che sembra una conferma indiretta anche da parte di Gismondi: l'ex tronista ha risposto con un 'like' al messaggio di un loro fan che li esortava a partecipare al docu reality di Canale 5 ed era sicuro che comunque ne sarebbero usciti bene. Non una vera e propria risposta, anche perché i partecipanti al programma per contratto non si possono esporre prima di partire, ma tanto è bastato. Per entrambi l'avventura a Temptation Island 2017 sarà un bel banco di prova perché se in questi mesi la loro vita insieme è andata sempre meglio e ha anche stupito chi all'inizio aveva parlato di una scelta televisiva, nessuno può sapere realmente come reagiranno i due ragazzi di fronte alle insidie dei 'tentatori' presenti nel docu reality di Canale 5. In passato alcune coppie di Uomini e Donne si sono consolidate e sono arrivate anche proposte di matrimonio, come quella tra Teresa e Salvatore, ma altre sono naufragate. Quale sarà il destino di Riccardo e Camilla?

