Anticipazioni Uomini e donne: Nicolò Ferrari sul trono a settembre?

17/05/2018

Non ci eravamo mai emozionati così tanto per una non scelta a Uomini e donne. Lo diciamo sempre, ma forse è vero quello che dice Giulia De Lellis sulle emozioni che si provano in studio. Nicolò Ferrari ha reagito in maniera inaspettata, ha iniziato a piangere, cosa mai accaduta prima. Maria De Filippi è intervenuta.

Le parole di Maria De Filippi

Le donne sognano il principe azzurro e finiscono con chi le tratta male non è solo una di quelle massime che si trovano sui social ma quanto accade nella vita reale. Nicolò Ferrari sulla carta è il principe azzurro, l'uomo perfetto, che ti fa sentire al sicuro. Nilufar Addati però ha preferito il rivale Giordano Mazzocchi che si dice innamorato, ma c'è chi è pronto a scommettere che la loro storia non supererà l'estate.

Tornando alla scelta di Nilufar, Nicolò l'ha guardata a lungo prima di scoppiare a piangere. La Addati continuava a ripete che le dispiaceva ed è stata Maria De Filippi che ha scatenato l'inferno con una semplice domanda: «Ma ti sentì preso in giro?». In effetti tutti erano convinti che sarebbe stato proprio lui la scelta, e Maria De Filippi ha detto a Nicolò che non deve pentirsi di quello che ha fatto, in questo percorso si è dimostrato autentico. Tra le lacrime ha accusato Nilufar: «Tu mi hai usato per provocare Giordano in villa. Hai sbagliato, non so chi ho davanti. Tu ci hai manipolati tutti». Forse sono solo le parole di un uomo dal cuore ferito, ma in molti pensano che Nilufar abbia decisamente esagerato.

Nicolò Ferrari su Instagram “Ho bisogno di staccare da tutto”

Il milanese Nicolò Ferrari oggi è tornato alla sua vita anche se è molto difficile per lui accettare parole come “sei il fidanzato che ho sempre sognato” per poi essere rifiutato. Tra testa e cuore però, è sempre quest'ultimo che vince. La dolcezza di Nicolò Ferrari ha conquistato il pubblico di Canale 5 e anche di Maria De Filippi tanto che a settembre potremo rivederlo nel ruolo di tronista. Molti sperano che un uomo così pulito possa trovare l'amore fuori da un contesto come quello di Uomini e donne. Oggi Nicolò Ferrari ha fatto una breve apparizione sui social e ha pubblicato queste parole.

