Uomini e donne Trono Over: Marco geloso di Giorgio lascia Gemma

Nella puntata del trono over andata in onda ieri abbiamo assistito ad un violento litigio tra Marco e Gemma e dietro le quinte si è consumato un vero e proprio dramma per la dama torinese. La Galgani deve ancora smaltire il colpo, oggi su Facebook non ha scritto il suo “Buongiorno” e l'ultimo post è molto triste.

Marco Cappagli geloso di Giorgio Manetti

Il cavaliere 57enne è arrivato a Uomini e donne con l'intento di conquistare Gemma Galgani. Marco Cappagli non vuole uscire con nessun'altra dama del trono over ma solo con la bionda Gems. Nonostante le critiche di Tina Cipollari le loro esterne sono davvero dolci e il feeling continua a crescere. Nell'ultimo video mandato in onda nella puntata di ieri di Uomini e donne abbiamo visto Marco e Gemma insieme in palestra. Nel corso della trasmissione il cavaliere ha ribadito il suo interesse nei confronti della Galgani, anche fisico. Marco Cappagli ha detto: «Mi sarebbe piaciuto fare l'amore con lei».

Successivamente è intervenuto Giorgio Manetti che ha voluto chiarire quanto accaduto al Maurizio Costanzo Show: «Premesso che non torneremo più insieme. Abbiamo vissuto tante belle cose insieme e ci sono state anche delle discussioni». Il cavaliere però lo ha interrotto facendo notare a Manetti che ha mancato di rispetto a Gemma. Il gabbiano George ha replicato in maniera dura: «Non sei tu a dettare i tempi di quello che succede in puntata», criticando Marco per l'intervento: «Non pensavo che eravate sposati».

Gemma Galgani è innamorata di Marco Cappagli?

La discussione si è accesa e Giorgio Manetti si è allontanato dicendo che voleva solo puntualizzare alcuni aspetti della sua storia con Gemma Galgani perché ha appassionato milioni di persone. Marco Cappagli invece ha proprio abbandonato lo studio, seguito da Gemma Galgani. Il personal trainer di Cecina ha detto alla dama: «Ogni volta dobbiamo fare una puntata a tre e questo mi dà fastidio. Io sono sensibile e non sono uno zerbino. Rispetto il signor Giorgio ma è una storia finita e credo sia inutile tornarci su». Dopo il confronto sono tornati in studio per ballare un lento ma è tornata in lacrime al suo posto perché per tutta la durata del ballo lui le ha detto di essere arrabbiato. In effetti le incursioni di Giorgio Manetti hanno stancato il pubblico e tutti hanno il sospetto che i “giochetti” con Gemma Galgani siano solo degli stratagemmi per rimanere nel programma ma la dama non è indifferente.