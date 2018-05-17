Giordano Mazzocchi dopo la scelta: le parole inaspettate per Nilufar Addati

Dopo la scelta a Uomini e Donne Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno iniziato la loro relazione. E al magazine l'ex corteggiatore ha detto: «Non mi è mai successo prima, quello che provo è davvero strano».

Uomini e donne magazine intervista Giordano

Sono passati appena due giorni dalla scelta di Nilufar Addati e il magazine di Uomini e donne ha già intervistato Giordano Mazzocchi che ha rivelato di essere stato stregato da lei. Nel corso della puntata del trono classico andata in onda ieri abbiamo visto l'ex corteggiatore un po' incerto, anche se alla scelta di Nilufar ha risposto con un “sì”. Giordano ha visto le immagini di Nilufar e Nicolò nella villa e non ci ha pensato due volte a fare le valigie e ad andare via nonostante le suppliche dell'ex tronista.

Giordano Mazzocchi innamorato di Nilufar Addati

L'ex corteggiatore è completamente perso, leggete cosa ha dichiarato: «Il suo sguardo magnetico con quegli occhi grandi e azzurri e in generale tutta la fisionomia del suo volto mi hanno stregato. E’ la classica bellezza acqua e sapone che, nonostante la semplicità, ti colpisce più delle altre». Giordano Mazzocchi apprezza anche il carattere di Nilufar: «Ha dimostrato di essere una ragazza forte con un carattere molto determinato». E per quanto riguarda le continui ha aggiunto: «Il continuo metterci in discussione ha fortificato il nostro legame e mi piace sapere di avere accanto una ragazza che mi tiene testa. Non sono mai stato abituato a confrontarmi con donne così, anzi generalmente erano tutte molto accondiscendenti».

La costruzione di un amore

Pensando al percorso di Nilufar e Giordano ci viene in mente la canzone di Fossati. Il maestro di sci ha ammesso che ci sono stati alti e bassi ma adesso la ragazza non ha nulla da temere. Ha sempre dimostrato di essere pronto a tutto per lei, e a Uomini e donne aveva la mente annebbiata dalla gelosia. Le sue reazioni infatti sono dettate dall'interesse provato nei suoi confronti e perché per la prima volta è innamorato. Giordano Mazzocchi, prima della scelta di Nilufar Addati, non faceva altro che pensare a lei, tutto il giorno. Gli amici gli hanno anche consigliato di lasciar perdere, ma lui l'ha sempre difesa. E adesso possono scrivere insieme la loro bellissima storia d'amore.