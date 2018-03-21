Anticipazioni Uomini e donne trono classico: chi è il nuovo tronista?

Arrivano i nuovi tronisti a Uomini e donne. Anticipazioni super interessanti perché non si tratta dei soliti rumors ma di conferme. Il settimanale Chi in edicola questa settimana ha svelato che il Michael Gabriel, il figlio del pugile Franco Terlizzi, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, arriverà presto alla corte di Queen Mary.

Uomini e donne rumors: Jeremias o Michael Gabriel?

In questi giorni circolano tantissime notizie sui nuovi tronisti del trono classico. Chi si metterà in gioco cercando l'anima gemella a Uomini e donne? Sino a qualche tempo fa era data per scontata la presenza di Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen e Cecilia. Tantissimi i flirt a lui attribuiti negli ultimi mesi ma dopo la relazione ufficiale con Rossella Intellicato (ex di Uomini e donne), il piccolo di casa Rodriguez è ufficialmente single. Tutti noi sappiamo che la redazione di Uomini e donne e Maria De Filippi sono sempre alla ricerca di personaggi nuovi e Michael Gabriel Terlizzi ha dimostrato di essere molto interessante. Durante le sue apparizioni a Domenica Live gli occhi sono puntati sempre sul figlio di Franco Terlizzi. La trattativa con Jeremias è saltata e quindi il giovane pugliese può occupare il posto sul trono. Probabilmente le prime puntate con i nuovi tronisti andranno in onda dopo la pausa pasquale.

Trono gay a Uomini e donne?

Michael Terlizzi, il belloccio ammiccante che difende il padre dalle accuse di omofobia, non sarà l'unico nuovo tronista in carica a Uomini e donne dal mese di aprile. La redazione è stata presa d'assalto con le richieste di casting e tra queste ci sono anche quelle per il trono gay. Dopo Claudio Sona e Alex Migliorini a Uomini e donne potrebbe esserci una nuova avventura per gli omosessuali. Bocche cucite dalla redazione, tutto dipende dalle decisioni di Maria De Filippi.