Gemma e Giorgio lasciano Uomini e donne? Ultimi gossip

Attendiamo da anni il momento in cui confermare le news sull'abbandono di Giorgio e Gemma e forse la svolta è vicina perché gli ultimi gossip si concentrano su quanto accaduto tra Manetti e una dama.

Uomini e donne news: lo scandalo di Giorgio Manetti

Giorgio il cavaliere di Uomini e donne è finito al centro della bufera mediatica dopo quanto accaduto nelle ultime puntate del trono over. Manetti infatti ha preso in giro la redazione e ha mentito sulla frequentazione con Anna Tedesco. Per molto tempo i protagonisti del trono over si sono frequentati anche se hanno rivelato che tra di loro non c'è stato nulla di serio. In trasmissione però è arrivata una segnalazione che smentisce quanto raccontato e che conferma che tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco c'è del tenero. Anna lo ha confidato ad una donna che non ha saputo tenere il segreto. La dama del trono over, non potendo più nascondersi, ha deciso di abbandonare il programma, una scelta che potrebbe fare anche Giorgio Manetti, stufo delle polemiche.

Gemma Galgani riconquista Giorgio Manetti?

Le dinamiche in seguito all'abbandono di Anna Tedesco sono imprevedibili ma quanto accaduto potrebbe scatenare una reazione a catena. Forse anche Giorgio Manetti potrebbe maturare la decisione di chiudere per sempre con il trono over di Uomini e donne. Interessante l'eventuale posizione di Gemma Galgani, la dama torinese in molte occasioni ha confessato di provare ancora dei sentimenti per Giorgio. La bionda Gems direbbe addio al programma per riconquistare l'amato George? Non lo sappiamo ancora, ma le prossime registrazioni saranno decisive. Giorgio Manetti infatti potrebbe essere addirittura mandato via da Maria De Filippi se la redazione scoprirà che la storia con Anna Tedesco era reale e non una montatura. Vi aspettiamo presto per nuove news.