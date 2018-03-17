Manuale di Padre Pacifico funziona o è truffa? Ecco la recensione del metodo
di Redazione
17/03/2018
Il manuale di Padre Pacifico è da un po’ di settimane che la rete pullula di questa notizia incredibile, in merito ad una guida che aiuti a vincere a Lotto. Ma cos’è il metodo di Padre Pacifico? Il libro con il manuale di Fra Pacifico funziona o è una truffa? Il Lotto è un gioco che coinvolge tanti giocatori, semplici persone che vorrebbero poter fare il colpo della vita usando il dono dei numeri. C’è da dire che in questo gioco, così come in molti altri, non è fondamentale solamente la sorte della fortuna ma anche una buona dose di studio.
Manuale di Padre Pacifico che cos'è?Sebbene non ci sia la certezza comprovata di una vincita al Lotto, molte le persone sono riuscite ad ottenere vincite, anche molto importanti, basandosi sul contenuto del manuale di Padre Pacifico. Il Metodo di Padre Pacifico non appare complicato da applicare e permette di scegliere i numeri da giocare al Lotto avendo come punto di partenza la propria data di nascita. Occorre, infatti, imparare a utilizzare nel migliore dei modi il metodo contenuto nel manuale per scovare i tre numeri che dovrebbero portare a vincere!
Manuale di Padre Pacifico truffa?Il manuale di Padre Pacifico non porta alla scelta dunque di numeri a caso, quindi, ma ben precisi per far sì che ogni giocatore raggiunga l’obiettivo prefissatosi: la vittoria. Ovviamente, il manuale deve essere seguito alla lettera, per questo, prima di giocarsi i numeri vanno lette le pagine del manuale per studiare il metodo e poi lo si potrà applicare tutte le volte che lo si ritiene giusto. Con il Manuale di Padre Pacifico si possono indovinare le previsioni per:
- ambata o estratto con probabilità del 100%
- terno con probabilità del 15%
- ambo con probabilità del 50%
- ambetto con probabilità del 65%
Manuale di Padre Pacifico opinioni dal webPer quanto riguarda le opinioni raccolte in rete, pare che il metodo funzioni, tra chi, su consiglio di un’ amica ha provato metodo di Fra Pacifico, e chi lo ha avuto tramandato dai parenti, la vittoria sembra proprio dietro l’angolo. Qualcuno sostiene che ha deciso di acquistare il manuale e già dopo la prima puntata ha vinto di nuovo. Erano mesi che ci rimettevano solo soldi. Inutile dire che viene consigliato a tutti gli amanti del Lotto.
Metodo Padre Pacifico la recensioneIl Manuale di Padre Pacifico: la prima guida che descrive il calcolo da fare per azzeccare i numeri al Lotto con la data di nascita. Calcola facilmente i numeri da giocare al Lotto, usando la tua data di nascita, seguendo il Metodo di Padre Pacifico. Veloce, facile e sicuro al 100%. Non spenderai più un patrimonio per vincere al Gioco del Lotto. Valido sempre e valido per qualsiasi data di nascita. FINALMENTE TI SVELEREMO “COME RICAVARE 3 NUMERI VINCENTI DALLA TUA DATA DI NASCITA” E VINCERE AL GIOCO DEL LOTTO.
COSA CONTIENE QUESTO MANUALE Padre Pacifico?Riceverai direttamente a casa tua un Manuale cartaceo di ben 14 pagine chiamato il Manuale di Padre Pacifico. Con il Manuale di Padre Pacifico, senza spendere un patrimonio, sarai capace di calcolare le previsioni del gioco del Lotto in base ai numeri della tua data di nascita. Il calcolo da seguire ti fornirà 3 numeri vincenti da giocare al Lotto. Devi solo applicare, passo-passo, i calcoli che sono dettagliatamente descritti nel Manuale. In pochissimo tempo sarai capace di stabilire i numeri che sortiranno su qualsiasi ruota di gioco. Il Manuale descrive tutto il sistema di calcolo, studiato da Padre Pacifico, un frate che ha dedicato tutta la sua vita ai calcoli e alla matematica. Avrai la possibilità di divertirti, finalmente con il Gioco del Lotto!
Come funziona il calcolo di Padre Pacifico?Padre Pacifico intuì, nel 1831, un metodo di calcolo per i numeri in base alla statistica e alla sortita dei numeri. Questo metodo è sempre valido e migliaia di persone lo usano per vincere al Gioco del Lotto. I numeri oggetto di previsioni sono calcolati in base ai propri numeri della data di nascita. L METODO E' VALIDO PER VINCERE IN POCHI COLPI, NULLA A CHE FARE CON I METODI DEI GIORNALI O LE PREVISIONI DEI LOTTOLOGI IN TV; NULLA DI SIMILE AI NUMERI RITARDATARI CHE FANNO DISPERARE PER MESI E MESI!!!
Manuale Padre Pacifico testimonianzeANNA CAVALLARO (BARI) Mio marito ha acquistato il Manuale di Padre Pacifico ed è arrivato direttamente a casa. Pagato al corriere. E' veramente incredibile che posso giocare i numeri al Lotto calcolandoli grazie ad un metodo preciso. Non siamo diventati milionari, ma qualche piccola soddisfazione è arrivata. ALDO CHILLOTTI (TORRE DEL GRECO) Amo il gioco del Lotto da sempre e qualche volta ho vinto. Ma da quando ho scoperto il metodo di Padre Pacifico ho ricavato i numeri partendo dalla mia data di nascita. Veramente consigliato per chi vuole iniziare questa avventura e tirare su qualche soldo!!! MARIA IACHINETTI (PALERMO) Ho vinto grazie a Padre Pacifico. Ho seguito le indicazioni riportate sul Manuale che ho ricevuto a casa. Il calcolo da fare è veramente semplice; è tutto specificato dettagliatamente. Fin ora ho vinto al Lotto con un bel ambo secco!!!
Perché Acquistare Oggi il Manuale di Padre Pacifico-Avrai sempre i numeri giusti da giocare al Lotto -Calcolerai i numeri in base alla tua data di nascita -Scoprirai parecchi trucchi e segreti sul gioco del Lotto -È in offerta
Dove si Acquista Padre Pacifico?Il Manuale di Padre Pacifico si trova solo su questa pagina Web e puoi acquistarlo facilmente inserendo nel modulo presente il proprio Nome, Cognome e Numero telefonico. Entro qualche minuto, un operatore provvederà a contattarti per avere conferma dell’ordine. Attualmente è in vendita a un prezzo promozionale, scontato del 50% rispetto a quello di listino. La spedizione è completamente gratuita, avviene per mezzo di un corriere espresso e il pacco, anonimo e discreto, arriverà entro 1-3 giorni lavorativi. Il pagamento si effettua in contanti, al momento della consegna (tramite contrassegno): non rischi nulla. Il Manuale che riceverai è composto da ben 14 pagine.
Spedizione e ConsegnaRiceverai il Manuale di Padre Pacifico direttamente a casa con Corriere Espresso entro 24/48 ore dall'ordine in tutta Italia, isole comprese. Il pagamento è in contrassegno: pagherai direttamente al corriere, non devi anticipare nulla e non rischi niente. Resi: soddisfatto o rimborsato. Garantiamo la completa soddisfazione del cliente. Se per qualche ragione non ritieni di non essere soddisfatto del prodotto puoi esercitare il proprio diritto di recesso, senza alcuna penalità, entro quattordici (14) giorni lavorativi dal giorno in cui è stata effettuata la consegna.
Articolo Precedente
Anticipazioni Uomini e donne trono classico: chi è il nuovo tronista?
Articolo Successivo
Illuminazione interni, l’importanza della luce
Redazione