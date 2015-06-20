Loading...

Antonio Azzollini non vuole finire in carcere: ricorso contro richiesta arresto

20/06/2015

Antonio Azzollini, presidente della Commissione Bilancio del Senato contesta l'atteggiamento dei giudici, che vogliono arrestarlo a tutti costi. Nelle ultime ore, il senatore ha proposto ricorso per l'annullamento della richiesta di arresto trasmessa dal gip di Trani al Senato per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione del provvedimento. Azzollini ritiene insussistenti le esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza. L'attuale presidente della Commissione Bilancio del Senato, secondo la magistratura, è responsabile della bancarotta della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari prenderà una decisione, probabilmente, il prossimo 24 giugno.
