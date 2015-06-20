Home Spettacoli Arnold Schwarzenegger promuove "Terminator 5" fingendosi statua di cera: sgomento al Tussaud

di Redazione 20/06/2015

Cosa non si fa per promuovere un nuovo film e magari sperare che gli incassi siano favolosi. Il celebre attore Arnold Schwarzenegger si è finto una statua di cera nel celebre museo delle cere di Hollywood Madame Tussaud. Mentre i visitatori del museo scattavano foto, però, Schwarzy si è mosso, lasciando tutti sbigottiti. Nessuno aveva capito che quella non era una statua di cera ma l'ex governatore della California. Una bella e originale furberia pubblicitaria per promuovere "Terminator 5", insomma, pellicola che uscirà prossimamente. Nel cast, oltre a Schwarzenegger, anche attori del calibro di Jason Clarke e Jai Courtney.

