Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie: ematologi a disposizione

di Redazione

20/06/2015

Domani, 21 luglio 2015, si celebrerà la Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma. Come sempre, l'evento è promosso dall'Ail. Molti medici ed ematologi mostreranno alle persone le nuove terapie 'di precisione' contro le patologie del sangue, presentando anche l'interessante corso di vela-terapia. Franco Mandelli, presidente nazionale Ail, ha affermato: "Precisione in Ematologia significa terapie sempre più mirate, diagnosi sempre più accurate, risposte molecolari sempre più frequenti e sostenute nel tempo, prospettive sempre migliori per i pazienti con guarigione per molti, una lunga sopravvivenza per molti altri e una buona qualità di vita quasi per tutti".  
