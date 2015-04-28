Home Attualità Anziana finge di conoscere 90enne e gli ruba il portafoglio, denunciata

di Redazione 28/04/2015

Ha fatto finta di conoscerlo e nel mentre di un abbraccio dopo il tanto tempo passato dall'ultima volta che si erano visti, ha approfittato per sfilargli il portafoglio, con dentro ben 600 euro! È successo nel parcheggio di un supermercato di Poviglio, nel Reggiano, ove protagonista del furto è stata una anziana donna di 75 anni, mentre la vittima, un uomo di 90 anni. L'uomo però, quando si è accorto di quanto stava accadendo, la 75enne borseggiatrice non ha esitato a spingerlo via, per poter scappare via, ma fortunatamente i Carabinieri hanno rintracciato la donna, grazie ad un testimone che ha assistito al tentativo di furto. La nonnina è stata così identificata e denunciata per rapina impropria. In passato sono stati commessi molti colpi analoghi ai danni di anziani, per cui non è escluso che possa essere coinvolta la 75enne, originaria della provincia di Reggio Emilia, denunciata. Michela Galli

