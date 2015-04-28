Loading...

Baltimora, governatore dichiara stato d'emergenza: scuole chiuse

28/04/2015

C'è grande tensione a Baltimora e gli uomini della Guardia Nazionale monitorano costantemente la situazione dopo i numerosi tra manifestanti e Polizia. Vista la grande agitazione, il governatore del Maryland ha dichiarato lo stato d’emergenza.

Le contestazioni sono iniziate successivamente alle esequie di Freddie Gray, giovane di colore deceduto dopo il fermo da parte della Polizia. Finora sono rimasti feriti negli scontri 15 agenti, mentre 27 persone sono state arrestate.

"È una decisione che non ho preso alla leggera. La Guardia Nazionale rappresenta l’estrema ratio per ripristinare l’ordine. Le persone hanno tutto il diritto di protestare ed esprimere la propria frustazione ma le famiglie, le comunità della città di Baltimora meritano pace e sicurezza", ha affermato il governatore, giustificando la drastica misura dello stato d'emergenza. Scuole chiuse, oggi, a Baltimora.

