Blur: oggi esce "The Magic Whip", brit pop al 100%

Ospiti di "Che tempo che fa", trasmissione condotta da Fabio Fazio, i Blur hanno parlato della loro carriera e, soprattutto, di "The Magic Whip", nuovo disco che uscirà oggi, 28 aprile.

Albarn, leader della band britannica, ha rivelato: "In questi anni non è che non ci siamo frequentati!". Insomma, i Blur ci sono stati e ci sono, nonostante le parentesi soliste dei membri.

"Quando abbiamo iniziato a suonare non era ancora l'era di internet, siamo voluti tornare un po' alle radici con qualcosa di tangibile", dice Damon Albarn. "The Magic Whip" è puro brit pop; del resto i Blur sono gli ultimi 'baluardi' del brit pop.