Anziana trova un sex toy nel cassonetto, chiama la polizia

Redazione Avatar

di Redazione

05/04/2015

Caso singolare che arriva da San Benedetto del Tronto, nella provincia di Ascoli Piceno, ove un'anziana signora, andando a gettare la spazzatura, si è trovata davanti, nel cassonetto un oggetto per lei davvero inusuale: un vibratore. Chissà cosa deve essere sembrato quell'oggetto a questa anziana signora, che preoccupata, ha persino fatto una chiamata ai vigili urbani di San Benedetto del Tronto, denunciando la presenza di uno strano oggetto, "non identificato", nella spazzatura. All'arrivo di una pattuglia dei vigili urbani, identificato tra rottami, avanzi di cibo, cartoni e quant'altro il sex toy da 35 centimetri di lunghezza - i cui proprietari avevano evidentemente deciso di sfarsene - la signora è stata tranquillizzata circa l'incolumità della strana presenza nel cassonetto, da lei denunciata. Michela Galli
