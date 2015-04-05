Turchia, spari contro autobus Fenerbahce: autista ferito

La serenità è un concetto che non appartiene alla Turchia, dove da diverso tempo aleggia panico e odio. Nelle ultime ore, un gruppo di uomini armati ha attaccato l'autobus del Fenerbahce.

Il mezzo che trasportava calciatori e allenatori è stato preso in pieno da vari colpi. L'agguato ha provocato il ferimento dell'autista. I giocatori avevano appena disputato un match contro il Rizespor, vinto 5-1. L'autista, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Chi volesse vedere le immagini he ritraggono le condizioni dell'autobus del Fenerbahce dopo l'aggressione può andare sul sito web del club turco.