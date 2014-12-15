Apple 1 creato da Jobs e Wozniak venduto all'asta: 365.000 dollari

E' stato venduto all'asta, negli Usa, per 365.000 dollari un Apple 1, uno dei primi esemplari creati da Steve Jobs, fondatore della Apple.

Jobs ideò e realizzò l'Apple 1 nel suo famoso garage assieme all'amico Steve Wozniak. Giovedì scorso è stato venduto l'ennesimo esemplare dell'Apple 1, un pc dalle caratteristiche oggi risibili ma che all'epoca rivoluzionarono il mondo dell'informatica.

L'Apple 1 battuto all'asta la scorsa settimana fu acquistato, nel 1976, per 600 dollari. Gli esperti pensavano che tale Apple 1 fosse venduto a un prezzo superiore rispetto a quello di aggiudicazione, visto che due anni fa ne venne venduto uno simile per circa 700.000 dollari.

Bob Luther, il venditore dell'Apple 1, si è detto "un po' deluso" anche perché qualche mese fa è stato venduto un Apple 1 a 905.000 dollari.

"E' il momento di andare avanti, sono contento che il mio Apple-1 sia stato venduto. E' stata un'esperienza incredibile, non posso lamentarmi", ha aggiunto Luther che, comunque, ha guadagnato non poco dalla vendita, visto che acquistò la macchina nel 2004 per 7.600 dollari circa.

Il nome del nuovo titolare dell'Apple 1 non è stato reso noto. "Non posso nemmeno ringraziarlo e congratularmi con lui", ha sottolineato Bob Luther.