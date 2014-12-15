Spagna, addio Google News: editori spagnoli fanno mea culpa

Google, come sapete, ha intenzione di chiudere il servizio News in Spagna in risposta a una legge sul copyright che entrerà in vigore il prossimo primo gennaio.

Ora l'associazione spagnola degli editori Aede (Associazione Spagnola Editori Giornali) ci ripensa e si appella al Governo all'Ue affinché sia scongiurato l'addio di Google in Spagna. Gli editori temono che la fuga di Big G deindicizzi i loro siti.

Il presidente della Fieg (Federazione italiana editori giornali) Maurizio Costa, ha asserito che l'atteggiamento di Google era scontato, sottolineando: “La legge spagnola rappresenta senz’altro una presa di posizione più forte rispetto alla legge tedesca o all’accordo raggiunto in Francia e ha ottenuto per questo una risposta più netta da parte di Google”.

Chi 'mastica' un po' editoria online sa bene quanto Google News serva a farsi conoscere, in quanto Big G è in una posizione nettamente migliore rispetto agli altri motori di ricerca. Insomma, il colosso di Mountain View si trova in una posizione dominante: gli editori spagnoli lo sanno ed ora fanno mea culpa.

Irene Lanzaco, portavoce dell’Associazione, ha dichiarato che “non chiede a Google di fare un passo indietro, ma di aprire delle trattative”. Chissà se Big G sarà disposto a collaborare?