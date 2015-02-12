Loading...

Apple apre uffici in Israele: Tim Cook atteso la prossima settimana

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2015

Tim Cook, CEO di Apple, si recherà la prossima settimana in Israele per partecipare all'inaugurazione di nuovi uffici del colosso di Cupertino. A riportare la notizia è stato il tabloid Calcalist, sottolineando che i nuovi uffici si trovano a Herzliya.

Ricordiamo che in Israele ci sono già diversi centri di ricerca e sviluppo Apple, 'gigante' che anni fa ha acquistato sia Anobit che Authentec. Non si conosce ancora il motivo per cui Apple ha voluto creare nuovi uffici in Israele.

E' probabile che Tim Cook incontrerà anche rappresentanti dell'esecutivo israeliano, tra cui l’ex primo ministro Shimon Peres.

