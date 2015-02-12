Festival di Sanremo, continua record di ascolti: Biagio Antonacci omaggia Pino Daniele

Record di ascolti anche durante la seconda serata della 65esima edizione del Festival di Sanremo. In media, il programma condotto da Carlo Conti è stato visto, ieri, da oltre 10 milioni di spettatori. Lo share medio si è attestato al 41,67%.

Se si fa un paragone con la stessa serata dell'anno scorso, è stato fatto un grosso passo in avanti in termini di share. Il picco si è registrato alle 22.13, quando Biagio Antonacci ha omaggiato il suo amico e collega Pino Daniele.

Tantissimi gli ascolti quando sul palco è arrivata la drag queen Conchita Wurst, vincitrice dell'European Song Contest 2014, svoltosi a Copenaghen.