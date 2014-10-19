Apple iPad Air 2: cambiare operatore telefonico in un attimo

Bella novità quella introdotta da Apple con il nuovo iPad Air 2, che servirà soprattutto a tutti quelli che amano spostarsi spesso.

L'apparecchio firmato dal gigante di Cupertino, infatti, consente di optare in un attimo per un operatore telefonico diverso. Insomma, si potrà cambiare operatore telefonico in qualsiasi luogo. Il tablet, quindi, si differenzia dai classici smartphone,visto che ha un'Apple Sim riprogrammabile che permette di mutare operatore o piano tariffario in un battibaleno, anche per poco tempo, per provare un po'.

Attualmente l'interessante servizio è disponibile, come al solito, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma è certo che verrà esteso anche in molte nazioni del mondo, Italia compresa.

Molti ritengono che la novità di Apple solleciterà gli operatori telefonici a fare meglio. Lo crediamo anche noi.