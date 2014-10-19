Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Apple iPad Air 2: cambiare operatore telefonico in un attimo

Redazione Avatar

di Redazione

19/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Bella novità quella introdotta da Apple con il nuovo iPad Air 2, che servirà soprattutto a tutti quelli che amano spostarsi spesso.

L'apparecchio firmato dal gigante di Cupertino, infatti, consente di optare in un attimo per un operatore telefonico diverso. Insomma, si potrà cambiare operatore telefonico in qualsiasi luogo. Il tablet, quindi, si differenzia dai classici smartphone,visto che ha un'Apple Sim riprogrammabile che permette di mutare operatore o piano tariffario in un battibaleno, anche per poco tempo, per provare un po'.

Attualmente l'interessante servizio è disponibile, come al solito, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma è certo che verrà esteso anche in molte nazioni del mondo, Italia compresa.

Molti ritengono che la novità di Apple solleciterà gli operatori telefonici a fare meglio. Lo crediamo anche noi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Van Gogh. L'uomo e la terra", mostra al Palazzo Reale di Milano

Articolo Successivo

Ignazio Marino registra 16 nozze gay, Alfano indignato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022