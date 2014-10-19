"Van Gogh. L'uomo e la terra", mostra al Palazzo Reale di Milano
di Redazione
19/10/2014
Ieri, 18 ottobre 2014, è stata inaugurata a Milano (Palazzo Reale) un'interessante mostra, intitolata "Van Gogh. L'uomo e la terra".
La retrospettiva consente ai visitatori di ammirare più di 50 opere del celebre pittore olandese, volendo farli riflettere soprattutto sul rapporto tra il 'maestro' e la Natura e la Terra.
Comune di Milano – Cultura ha promosso la mostra. Fondamentale il sostegno del Gruppo Unipol e dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma, che hanno permesso la sua organizzazione. Ricordiamo che negli ultimi tempi è stato costituito il Van Gogh Europe, ovvero un'istituzione appoggiata dal governo olandese che mira a preservare e promuovere le opere d'arte di Vincent Van Gogh.
Redazione