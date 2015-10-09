Home Esteri Arabia Saudita, Colf Indiana Subisce Amputazione Mano da Padrona di Casa

Arabia Saudita, Colf Indiana Subisce Amputazione Mano da Padrona di Casa

di Redazione 09/10/2015

Aveva deciso di andare a lavorare come domestica per una famiglia residente in Arabia Saudita ma la decisione le è costata tante sofferenze Un'indiana 55enne, Kashturi Munirathinam ha subito l'amputazione della mano destra. A compiere l'agghiacciante gesto sono stati i componenti della famiglia di Riad per cui lavorava, che l'hanno sorpresa mentre tentava di fuggire. La donna indiana era maltrattata in continuazione dai componenti della famiglia per cui lavorava; spesso non la facevano mangiare e la picchiavano. Un bel giorno, allora, la 55enne si è data coraggio ed ha cercato di fuggire. La sfortuna ha voluto che nel momento in cui stava uscendo di casa si è trovata dinanzi la padrona di casa che, senza remore, le ha tagliato la mano. Amputare la mano, lo ricordiamo è la pena prevista in Arabia Saudita per i ladri. La collaboratrice familiare, dopo l'amputazione della mano, è caduta a terra, procurandosi serie lesioni alla colonna vertebrale. La sorella della donna indiana ha detto: "Quando lei ha tentato la fuga, nella notte tra il 29 e 30 settembre, la padrona di casa le ha tagliato la mano destra. Lei è anche caduta, procurandosi seri danni alla spina dorsale ed è ora ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Riad". Il portavoce del Ministero degli Esteri, Vikas Swarup, ha affermato: "La nostra ambasciata in Arabia Saudita ha chiesto alle autorità locali di intraprendere tutte le azioni necessarie per appurare l'accaduto e punire severamente i responsabili con l'accusa di tentato omicidio". Speriamo che la giustizia araba faccia il suo corso e non emetta verdetti discriminatori.

