Torino, Fulmine Colpisce Campanile: Frammento Cade su Casa

Redazione

di Redazione

09/10/2015

Pioggia e vento nei prossimi giorni su gran parte d'Italia. A Torino e provincia, il maltempo si sta già facendo sentire. E si contano già i primi danni A Valperga, in provincia di Torino, si è sfiorata la tragedia. Un fulmine ha colpito la cima del campanile di una chiesa dissacrata, che è caduta su una casa. In quel momento, nell'abitazione c'era una famiglia composta da madre, padre e figlio di 3 anni. La parte del campanile ha sfondato il tetto della casa ed è andata a finire proprio nella stanza del piccolo. Per fortuna non è rimasto ferito nessuno, ma la paura è stata tanta. L'episodio è avvenuto dopo le 3 della scorsa notte. Federica Pilotto, proprietaria della casa, ha detto: "Siamo vivi per miracolo". Il campanile, risalente al 1742, fa parte di una chiesa ubicata nel centro storico di Valperga. La casa colpita dai frammenti del campanile è stata dichiarata inagibile. Nel momento del crollo è andato in tilt sia l'impianto elettrico che quello del riscaldamento dell'abitazione. Subito sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. I vicini di casa della famiglia sono usciti dalle loro abitazioni molto preoccupati. Una nottata agitata a Valperga a causa del maltempo e di un fulmine che è andato a colpire proprio il campanile della chiesa. Il Comune di Valperga dovrà adottare, nelle prossime ore, misure mirate alla messa in sicurezza del campanile che, vista l'età, necessita di un restyling. Il restauro è necessario per evitare episodi analoghi a quello avvenuto nelle ultime ore, che poteva costare la vita a molte persone.
