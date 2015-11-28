Home Home Assassin's Creed Syndicate scontato nel Black Friday: 38,99 euro

di Redazione 28/11/2015

Assassin's Creed Syndicate è uscito un mese fa circa su console e da diversi giorni sul pc. Il videogame, dunque, è nuovo ma Ubisoft ha deciso di abbassarne il prezzo in occasione del Black Friday, ovvero la giornata connotata da grandi sconti. L'interessante videogame si può acquistare a soli 38,99 euro nello Upplay Shop. L'acquisto si riferisce alla Special Edition e permette di accedere all'ulteriore missione, denominata "Il complotto di Darwin e Dickens", della durata di 45 minuti circa. Durante il Black Friday, dunque, Uplay ha avviato le sue promozioni decisamente imperdibili dagli amanti dei giochi. Gli sconti applicati su certi prodotti arrivano addirittura al 75%! Tutti coloro che non hanno ancora comprato il nuovo episodio che vede protagonista il killer più famoso del mondo dei videogiochi deve, dunque, affrettarsi poiché il videogame è venduto a un prezzo decisamente allettante, giudicando che è uscito da poco tempo. "Assassin's Creed Syindicate" è indubbiamente uno dei giochi migliori dell'anno per diverse ragioni, come la trama, i combattimenti emozionanti e le atmosfere straordinarie. Per acquistare il videogame a un prezzo scontato basta andare sull'Uplay Shop dove è stata prevista una sezione speciale, dedicata proprio al Black Friday, in cui sono indicate tutte le promozioni. Ricordiamo che il Black Friday è una consuetudine americana che, da qualche anno, ha 'attecchito' anche in Italia. Si tratta del giorno successivo a quello del Ringraziamento. Tanti prodotti tecnologici vengono venduti a prezzi più bassi rispetto al normale. Anche nel Belpaese, dunque, si va a caccia d'affari durante il Black Friday. Solitamente le promozioni vanno avanti per qualche giorno e terminano di lunedì, ovvero il Cyber Monday. In occasione del Black Friday, Amazon ha deciso di prolungare, in Italia, le promozioni per tutta la settimana. Mediamente, l'e-commerce fondato da Bezos applica sconti del 40% sui prodotti. Nell'ambito videoludico non è scontato solo Assassin's Creed Syndicate ma anche altri videogiochi famosi, come Fifa 16. Molti sconti, durante il Black Friday, anche su eBay.

