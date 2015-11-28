Emma promuove "Adesso", instore tour iniziato: "Sono cambiata moltissimo"

"Sono effettivamente una persona diversa, sono cambiata moltissimo anche perché posso dire che ogni giorno io scopra una Emma diversa. D'altronde credo la vita sia una continua evoluzione, e ne ringrazio il cielo altrimenti probabilmente mi annoierei moltissimo, di me stessa in primis. Anche Adesso è perciò un disco diverso, più pensato, vissuto, con tantissime contaminazioni cantautorali, e tanta elettronica, ma anche grunge, rock e suoni che ottengono il loro reale valore solo se messi in relazione a quanto tempo mi abbia effettivamente preso questo progetto. È stato un lavoro di anni, fatto con tanto amore, coerenza e senza presunzione. Un periodo, questo, che mi è servito davvero per ritrovare la vera me, per capire il senso di ciò che stessi facendo e per far sì che tutte le cose, anche grazie al produttore Luca Mattioni, fossero al loro posto...".

"Non c'è stato niente di forzato, le collaborazioni con questi autori sono nate in maniera molto naturale, spontanea. Partendo dal presupposto più importante: fare una canzone bella, che dicesse qualcosa e soprattutto che potesse avere delle connessioni con me che le dovevo interpretare", ha detto Emma durante un'intervista rilasciata all'AdnKronos.

Emma Marrone torna con un nuovo disco di inediti,, a distanza di qualche anno dal grande successo. Stavolta l'artista salentina è anche produttrice del suo lavoro, circostanza che l'ha molto aiutata. Adesso Emma è impegnata in unche farà tappa in numerose città italiane, come Roma e Caserta. Qualche giorno fa, l'artista ha deliziato i fan e i giornalisti a Milano. Nel corso di una lunga intervista, Emma ha detto:Emma, con "Adesso", ha iniziato un nuovo percorso musicale: non è più solo una cantante ma anche una. I testi del nuovo disco sono stati scritti da molti artisti, non solo dalla cantante pugliese, comedei Negramaro e Giovanni Caccamo.