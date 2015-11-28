Lapo Elkann sferza Tavecchio e Lotito: "State rovinando il calcio italiano"
di Redazione
28/11/2015
"Tavecchio, Lotito and co state rovinando e danneggiando il Calcio Italiano. Ci vuole freschezza, innovazione, facce nuove, gente internazionale, gente senza scheletri nell'armadio per il bene del Calcio e dello sport. #timeforchange #oradicambiare #facciamopiazzapulita", ha scritto il 38enne sul suo profilo Instagram, riferendosi al presidente della Lazio e a quello della Federcalcio.Elkann aveva già biasimato Tavecchio a inizio mese, sempre su Instagram, in merito alle parole dette durante una conversazione con il tabloid online Soccerlife su gay ed ebrei:
"Sono una vergogna le parole antisemite di Tavecchio. Lo sport deve unire le religioni e nazioni e soprattutto chi lo rappresenta ha il dovere di farlo. Sempre".Della stessa opinione di Lapo anche il presidente di Assoallenatori, Renzo Ulivieri, che dichiarò:
"Il presidente di una federazione non dovrebbe usare un simile linguaggio. Certe frasi non dovrebbero mai essere pronunciate da nessuno, figuriamoci se a farlo è il presidente della Figc".Tavecchio si giustificò asserendo di non aver usato mai parole del genere in una discussione su gay ed ebrei, ipotizzando che, probabilmente, qualcuno ha contraffatto la conversazione. Ulivieri non pensa, però, in una manipolazione della conversazione:
"Se fosse vittima di un ricatto sarebbe grave. Se questa cosa venisse fuori da un discorso confidenziale sarebbe una maialata. In ogni caso un simile linguaggio non è da presidente di una federazione. Il presidente della Figc non dovrebbe utilizzare simili termini. Mi dispiace di questo nuovo scivolone, certi discorsi non sono da presidente federale e non sono da nessuno".Durante la conversazione con il tabloid online Soccerlife, Tavecchio avrebbe asserito:
"La sede della Lega Nazionale Dilettanti? Comprata da quell'ebreaccio di Anticoli. Non ho niente contro gli ebrei, ma meglio tenerli a bada... Tenete lontano da me gli omosessuali".
Articolo Precedente
Dino Zoff ricoverato per disturbo neudegenerativo: difficoltà locomotorie
Articolo Successivo
Assassin's Creed Syndicate scontato nel Black Friday: 38,99 euro
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023