Aurelia Sordi: aperto testamento, unico erede Fondazione "Museo Alberto Sordi"
di Redazione
23/10/2014
Stamane è stato aperto, a Roma, il testamento di Aurelia Sordi sorella del grande attore romano Alberto Sordi. La donna aveva ereditato tutti i beni di Alberto, il cui valore supera i 100 milioni di euro.
Oggi, alla presenza del notaio Alfredo Maria Becchetti, si è appreso che Aurelia Sordi ha lasciato tutte le sue proprietà alla Fondazione 'Museo Alberto Sordi'. Il testamento è stato redatto tre anni fa.
Tra i beni immobili lasciati da Aurelia Sordi, c'è una sontuosa villa alle Terme di Caracalla.
