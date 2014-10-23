Loading...

Aurelia Sordi: aperto testamento, unico erede Fondazione "Museo Alberto Sordi"

23/10/2014

Stamane è stato aperto, a Roma, il testamento di Aurelia Sordi sorella del grande attore romano Alberto Sordi. La donna aveva ereditato tutti i beni di Alberto, il cui valore supera i 100 milioni di euro.

Oggi, alla presenza del notaio Alfredo Maria Becchetti, si è appreso che Aurelia Sordi ha lasciato tutte le sue proprietà alla Fondazione 'Museo Alberto Sordi'. Il testamento è stato redatto tre anni fa.

Tra i beni immobili lasciati da Aurelia Sordi, c'è una sontuosa villa alle Terme di Caracalla.

