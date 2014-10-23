Papa Francesco stigmatizza ergastolo: "Pena di morte nascosta"

Papa Francesco ha oggi rammentato che l'ergastolo è una sorta di esecuzione moderna, quindi va abolito. "Abolire la pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana", ha detto il Pontefice, aggiungendo poi: "L'ergastolo è una pena di morte nascosta".

"Una forma di tortura è a volte quella che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza, con la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri umani. E questo accade a volte anche in altri penitenziari. Queste crudeltà, sono un autentico 'plus' di dolore che si aggiunge ai mali propri della detenzione", ha evidenziato Papa Francesco.