Marco Mengoni: arriva progetto discografico, poi tour 2015

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2014

Splendida notizia per tuti gli ammiratori e ammiratrici di Marco Mengoni. Il cantautore laziale sta per far uscire un nuovo progetto discografico a cui farà seguito un grande tour.

"Quello che sarà ancora non lo so per certo. Però voglio dirvi che sarà un unico progetto in due grandi tempi. Un cammino in progress, appunto. Un album, oggi più che mai, assomiglia ad una playlist di situazioni, una sequenza di canzoni che abbiamo la fortuna di modellare e continuare a far crescere", ha fatto sapere Marco mediante la sua App. Il messaggio dell'artista è subito diventato argomento della giornata sui principali social network, incassando una miriade di commenti positivi.

Il nuovo disco di Marco Mengoni sarà suddiviso in due parti: la prima uscirà a gennaio. Non finisce qui. Il talentuoso cantautore inizierà la sua tournée il prossimo 7 maggio a Milano. Stay tuned!

