Home Spettacoli Aurora Ramazzotti condurrà X Factor: bravura o raccomandazione?

di Redazione 12/08/2015

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, presenterà la prossima edizione di X Factor e già scoppiano le polemiche. Molti la definiscono una vera raccomandata La figlia di Eros presenterà, nello specifico, X Factor Daily, ovvero la striscia quotidiana trasmessa dal lunedì al venerdì su Sky Uno HD. Appuntamento ad ottobre, dopo l'inizio della competizione live e le puntate di Selezioni di X Factor, in programma su Sky Uno dal prossimo 10 settembre. Cosa farà Aurora Ramazzotti? Beh, permetterà al pubblico di conoscere le emozioni dei giovani, visto che parteciperà alle tappe salienti del loro iter musicale, vivendo e parlando con loro nel celebre loft. Aurora, insomma, assisterà i giovani talenti mentre si esercitano e discutono con il proprio giudice, con i compagni e con l'equipe dei producer musicali. Bella avventura per la giovane figlia di Michelle Hunziker che, a quanto pare, ha intenzione di seguire le orme della madre e del padre. "Questa proposta è arrivata inattesa e mi ha riempita di entusiasmo. Seguo da tanti anni 'X Factor' e non avrei mai immaginato un giorno di far parte di una squadra davvero eccezionale. Quest'anno la giuria è una vera bomba! Non vedo l'ora di conoscere Elio, Fedez, Mika e Skin, ma soprattutto non vedo l'ora di conoscere loro, i concorrenti dell'edizione 2015. Seguirò con passione tutte le puntate di Selezioni per scoprire insieme al pubblico i talenti di quest'anno e prepararmi a conoscerli più da vicino da ottobre", ha affermato la Ramazzotti, che ha preso il posto di Alessandro Cattelan. Quest'ultimo, ora, presenterà solo il prime time, suddiviso quest'anno in 14 appuntamenti, 6 incentrati sulle Selezioni e 8 sulle serate live di gara. Alessandro Cattelan è felice che Aurora abbia preso il suo posto nel day time: "Faccio un grande in bocca al lupo ad Aurora, una ragazza brillante e sicura di sé che non mancherà di portare un punto di vista innovativo nel racconto dei ragazzi". Certo, con due genitori così famosi, non si può negare la sussistenza del dubbio di una 'spintarella' ad Aurora per entrare nel mondo dello spettacolo.

