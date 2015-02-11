Australia, miliziani Isis pianificavano attentato: due arresti

Sventato un attacco terroristico a Sidney, in Australia. Due persone sono state messe in manette visto che nella loro abitazione sono stati scoperti molti oggetti che testimoniano la loro vicinanza all'Isis nonché un video in cui progettavano un blitz terroristico incipiente.

"I due fermati hanno 24 e 25 anni, il tipo di azione che volevano perpetrare è in linea con i messaggi dell'Isis", ha asserito Catherine Burn, vicecommissario della polizia del Nuovo Galles del Sud. I poliziotti hanno scoperto nella casa dei due diverse armi da taglio, come un machete e un coltello.

"Gli arrestati non erano nel radar della polizia, che ha raccolto in extremis informazioni sulle loro intenzioni ed è intervenuta con un'operazione immediata", ha sottolineato Burn.