Dimagrire subito col peperoncino: spezia brucia grassi

Volete dimagrire in tempi brevi? Mangiate un po' di peperoncino. Ebbene sì, è stato scoperto che la pianta velocizza il metabolismo e quindi fa bruciare più calorie.

Il peperoncino, dunque, non solo è salutare e con proprietà antinfiammatorie ma è anche un amico della linea. La spezia, secondo i ricercatori dell'Università del Wyoming (Usa) aiuta veramente a dimagrire. Il merito è di una sostanza, la capsaicina, che favorisce la perdita di peso.

E' proprio la capsaicina che fornice al peperoncino quel sapore piccante che forse non è gradito da molti. Il peperoncino, lo ricordiamo, ha origini antichissime: era coltivato già nel 5.500 a.C. in Messico.