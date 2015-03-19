Home Attualità Auto finisce nella cucina, donna poco prima stava facendo il tè

Auto finisce nella cucina, donna poco prima stava facendo il tè

di Redazione 19/03/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Caso incredibile che arriva dal distretto di Walsall, in Inghilterra, ove una Ford Focus con a bordo un uomo e una donna, dopo aver sbandato è finita letteralmente entrata in una casa, precisamente nella cucina dei coniugi Stone! La signora Carol Stone, di 65 anni, si trovava in salotto quando ha udito il trambusto dell’incidente provenire dalla cucina, ove poco prima era stata per preparare il suo tè! L’auto dopo aver sbandato, ha prima sfondato il muretto di mattoni che delimita la proprietà, dopo di che è andata a sbattere contro il muro frontale della casa, distruggendo nell'impatto la porta e la finestra della cucina. Dopo l’incidente, un vicino di casa è accorso ad aiutare la 65enne mentre l’uomo e la donna a bordo dell’auto sono stati soccorsi dai paramedici; hanno riportato gravi ferite al collo, alla schiena ed in testa. Il signor Stone, che al momento dell’incidente non era in casa e la moglie – ancora sotto shock - hanno dovuto lasciare la loro casa per motivi di sicurezza! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp