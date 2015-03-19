Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? Lui dorme in albergo

Non si fa altro che parlare della chiacchieratissima coppia formata da Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino. Pare che la coppia stia, pian piano scoppiando.

"Una donna di successo è colei che ha costruito castelli con i mattoni che le hanno lanciato per vederla cadere", ha scritto la soubrette argentina su Instagram, rispondendo così a tutti coloro che hanno diffuso la notizia di una presunta rottura col marito. Eppure, secondo il celebre rotocalco 'Chi', De Martino da circa una settimana fuori casa, precisamente in un lussuoso hotel.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sostiene che la relazione tra Belen e Stefano stia vacillando per Marco Borriello, calciatore ed ex fiamma della showgirl. Sarà vero? Nel dubbio, De Martino dovrebbe fare più attenzione e trascorre più tempo assieme alla sua dolce metà e al figlioletto Santiago.