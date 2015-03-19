Loading...

Anziana agita foglietto di preghiera, prete interrompe la messa e la sgrida

di Redazione

19/03/2015

Durante la messa, una donna di 87 anni affetta da demenza senile, ha “osato” agitare il foglio di preghiera; un gesto che non è passato inosservato agli occhi del prete che l'ha sgridarla davanti a tutti! Ebbene si, perchè un sacerdote cattolico non ha assolutamente accettato il gesto della donna ed ha persino interrotto la messa domenicale per richiamarla! Un gesto che la donna ha fatto molto probabilmente anche inconsapevolmente, essendo affetta da anni da demenza senile, dopo aver pia piegato in due il foglio della messa, agitandolo verso il suo volto. A raccontare la storia ai quotidiani locali è la figlia della donna, che ha inoltre fatto sapere che prima della messa il prete aveva costretto la donna a sedersi di lato, a dispetto del fatto di essere stato avvertito che la donna era cieca da un occhio. Il prete è ora finito nella bufera, essendo partita una denuncia a suo carico che lo vede sotto inchiesta. Michela Galli
