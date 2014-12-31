Loading...

Autostrade: pedaggi aumenteranno nel 2015, conferma del Ministero dei Trasporti

31/12/2014

Anno nuovo, tasse nuove. Da domani, primo gennaio 2015, partono i rincari dei pedaggi sulle autostrade. Si pagherà mediamente l'1,32% in più su tutta la rete autostradale.

La notizia, che sicuramente non sarà molto apprezzata dagli italiani, è stata confermata dal Ministero dei Trasporti, sottolineando di aver considerato scopo precipuo "l'adozione di ogni misura idonea a superare l'attuale congiuntura negativa e di aver considerato la calmierizzazione degli adeguamenti tariffari per il 2015 entro l'1,5%, misura necessaria per centrare l'obiettivo".

Bisognerà pagare di più, dunque, se si vorrà usufruire della rete autostradale italiana.

