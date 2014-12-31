Loading...

Tablet e smartphone favoriscono insonnia: non usarli prima di coricarsi

31/12/2014

Occhio alla luce blu che promana da tablet e smartphone, visto che favorisce l'insonnia. Insomma, la sera, prima di coricarsi, sarebbe meglio leggersi un libro stampato, invece di un e-book.

La scoperta è stata fatta da un team di scienziati della Harvard Medical School. Pare che la luce blu dei dispositivi mobili di nuova generazione sia deleteria per la melatonina, ormone del benessere.

Gli studiosi hanno monitorato due gruppi di volontari: ad uno è stato fatto leggere un e-book prima di addormentarsi; all'altro un tradizionale libro di carta. Ebbene, gli studiosi non hanno avuto dubbi: le persone che, prima di addormentarsi, trascorrevano del tempo dinanzi ai display di smartphone e tablet avevano problemi di insonnia.

