Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, niente crisi: Capodanno insieme
di Redazione
31/12/2014
Francesca Pascale e Silvio Berlusconi trascorreranno la notte di San Silvestro insieme ad Arcore, nella villa dell'ex premier, assieme ad amici e parenti. Nessuna rottura, quindi, tra il Cavaliere e la sua giovane fidanzata.
"Crisi? Ma quale crisi? Io e il presidente Berlusconi siamo sempre una coppia quasi normale. Una coppia in cui quel 'quasi' c’è sempre stato, e riguarda la differenza d’età. E chi si scolla da lui? Tra l’altro, so che in giro c’è qualcuno che ha una scommessa in corso. Hanno scommesso che io e il mio compagno ci lasceremo entro sei mesi. Qualcuno li chiamerebbe gufi o semplicemente invidiosi. Comunque passeremo il Capodanno ad Arcore. Io in Spagna? Mai stata...", ha rivelato la Pascale nel corso di un'intervista al Corriere della Sera.
