Babcock Ranch, città alimentata completamente da energia solare

"Vogliamo dimostrare a tutti che questa strategia può essere replicata e può essere fatta in tutto il Paese".

Se si sfruttasse maggiormente l'energia solare, nel mondo, molti problemi verrebbero risolti e il pianeta ne beneficerebbe non poco. Come al solito, gli Usa vengono alla ribalta per progetti avveniristici orientati al benessere della collettività e del pianeta. Sorgerà inBabcock Ranch, ovvero la prima città alimentata esclusivamente dall'energia solare. Un progetto pionieristico che senza dubbio farà da apripista ad iniziative simili che verranno promosse in tutto il mondo. Babcock Ranch sarà una vera 'oasi green' in cui vivranno 50.000 cittadini. Le famiglie alloggeranno inalimentati da 75 megawatt di energia solare. Il piano si riconduce all'obiettivo stabilito dall'amministrazione Obama, ovvero soddisfare gran parte del fabbisogno dei cittadini americani mediante rinnovabili. Entro il 2025, secondo Obama, il 25% del fabbisogno energetico americano dovrà essere soddisfatto dalle rinnovabili. Negli Usa si cercherà, in futuro, di creare sempre più 'smart city', ovvero città sostenibili, che vanno avanti solo o in gran parte grazie alle fonti alternative. Il primo ad interessarsi di città inteligenti fu un certo Syd Kitson, titolare di un'agenzia immobiliare che un decennio fa comprò diversi appezzamenti di terreno in Florida per realizzare un paesino 'green' alimentato totalmente da fonti rinnovabili, quindi rispettoso dell'ambiente. Kitson ideò il progetto assieme alla Florida Power and Light. Il sogno di Kitson si sta per avverare. Babcock Ranch è già realtà e dal prossimo anno molte persone vi si trasferiranno. Sembra che nel 2017 verranno assegnati i primi 1.100 appartamenti. Ogni alloggio costerà tra i 200.000 e gli 800.000 dollari. Si spera che, in breve tempo, verranno assegnato ben 19.000 appartamenti. Babcock Ranch sarà una 'perla' della sostenibilità, un 'paradiso green' per coloro che lottano per un mondo migliore e meno inquinato. Non solo gli appartamenti verranno alimentati dama anche uffici, negozi, scuole ed altre strutture. E quando non c'è il sole? Tranquilli, non si resterà privi di energia, visto che i cittadini potranno contare su un impianto di gas naturale. Niente auto e mezzi privati a Babcock Ranch ma solo solo mezzi pubblici, ovviamente elettrici ed ibridi. Nel paese 'green' verranno realizzate molte piste ciclabili e percorsi pedonali. Il paese permetterà agli abitanti anche di guadagnare, visto che potranno generare più energia di quella che gli serve: ciò avverrà grazie a un'innovativa rete smart grid connessa alle case. Kitson è fiero del fatto che, alla fine, sta per centrare l'obiettivo:Speriamo che l'esempio americano venga emulato anche dall'Italia.