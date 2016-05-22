Bob Dylan, nuovo disco 'Fallen Angels' inciso nei Capitol Studios di Hollywood

"Fu molto carino ma io gli dissi: 'Bob, siamo troppo giovani, non so neanche cucinare ancora'. E poi, ma questo non glielo dissi, le mie sorelle più grandi non erano sposate. E non ci si sposa prima delle sorelle più grandi. Probabilmente, se ci fossimo sposati avremmo avuto predisposti alla musica".

Bob Dylan è tornato con un nuovo, fantastico, disco intitolato "Fallen Angels". La nuova 'fatica' di Dylan è uscita lo scorso 20 maggio e rappresenta una sorta di 'continuum' di, uscito l'anno scorso. "Fallen Angels" comprende 12 brani scritti da importanti artisti, interpretati egregiamente dal 'menestrello americano' che, ancora una volta, ha mostrato al mondo intero le sue doti. Bob ha scelto canzoni firmati da 'mostri sacri' del mondo della musica come Sammy Cahn e Carolyn Leigh. L'artista ha registrato le ballate nei Capitol Studios di Hollywood l'anno scorso, assieme al suo gruppo. Chissà se il nuovo disco di Dylan riscuoterà tanto successo come il precedente "Shadows in The Night", album che si piazzò subito al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Inghilterra, Norvegia, Irlanda e Svezia, e al settimo posto della chart americana. Neil McCormick del Telegraph esaltò il disco, definendolo "un'opera spettrale, dolceamara, affascinante e toccante, e con la migliore performance vocale di Dylan da 25 anni a questa parte. Estasiato da "Shadows in The Night" anche John Pareles del New York Times, secondo cui "Mr Dylan presenta ancora una volta una voce che cambia... un timbro morbido e sostenuto... Shadows in the Night mantiene il suo mood distintivo, pene d'amore e ossessioni, sospese tra un presente che non trova consolazione e tutti i rimpianti del passato". Esperi, fan e critica hanno definito gli ultimi 6 album di Dylan i migliori della sua stellare carriera. Capolavori come, ad esempio, hanno fatto vincere all'artista americano molti riconoscimenti, come Grammy e dischi di platino. "Tempest", poi, venne accolto positivamente da critica e fan piazzandosi immediatamente nella top 5 di 12 nazioni. Un vero record. "Fallen Angels" riuscirà ad entusiasmare fan e critica come i capolavori precedenti? Beh, gli ingredienti ci sono tutti. A giugno Bob tornerà ad esibirsi negli States. In programma 27 concerti. Il poliedrico menestrello, però, si esibirà anche in Giappone. Ogni concerto verrà aperto da Mavis Staples. A proposito, quest'ultima ha rivelato che Dylan, tanto tempo fa le chiese se voleva sposarlo:Bob Dylan non ha ancora intenzione di gettare la spugna e si conferma come uno degli artisti più prolifici di sempre.