Isis scioglie nell'acido 25 spie come 'Cosa Nostra'

"I membri del gruppo terroristico dello Stato Islamico hanno ucciso a Mosul 25 persone accusate di essere spie e collaborare con le forze di sicurezza irachene. I jihadisti hanno legato ogni singola persona a una corda e a una a una le vittime sono state calate in una vasca contenente acido nitrico".

"Circa il 45% delle zone un tempo controllate dall'Isis sono state recuperate. La cifra in Siria è tra il 16 e il 20%".

Credevamo che solo lariuscisse a sciogliere persone nell'acido, invece abbiamo dovuto ricrederci. Azioni così crudeli e abiette le sa compiere anche l'Isis. Proprio come sicari di 'Cosa Nostra', alcuni miliziani del sedicente e autoproclamato Stato Islamico hanno sciolto nell'acido 25 prigionieri. E' successo a Mosul, nel nord dell'Iraq. Le persone sciolte nell'acido erano accusate di spionaggio a sostegno delle forze del Governo centrale iracheno. Una fonte ha rivelato al giornale IraqiNews:Le vittime di Mosul sono solo le ultime di una lunga serie. Da quando l'Isis si è impadronito di molti territori iracheni e siriani ha ucciso barbaramente molte persone, senza calcolare i danni arrecati ad edifici e monumenti di grande valore storico-artistico-culturale. I jihadisti, lo ricordiamo, hanno letteralmente devastato Palmira, Patrimonio dell'Umanità. Gli Usa sono però fiduciosi e ritengono che, negli ultimi tempi, lo Stato Islamico abbia iniziato a perdere molti territori in Siria e in Iraq. Il portavoce del Pentagono,ha spiegato:La situazione in Iraq è un po' più delicata. E' vero che lo Stato Islamico ha perso molti territori, come Heet e Ramadi, ma mantiene sotto il suo controllo centri importanti come Fallujah e Mosul. Secondo alcuni testimoni, i 25 prigionieri uccisi a Mosul sono stati calati in una vasca piena di acido nitrico e tirati su solamente dopo lo scioglimento dei loro organi. Scene terribili che la dicono lunga sulla crudeltà dell'Isis. L'acido nitrico è incolore e altamente corrosivo per tutte le parti del corpo umano. E' normalmente utilizzato nella produzione di nitrato di ammonio, per fertilizzante ed esplosivi, sintesi organica, incisione in acciaio e ritrattamento del combustibile nucleare esaurito. Gli Usa, da agosto 2014, sono a capo di una coalizione internazionale per contrastare l'avanzata dell'Isis in nazioni come Siria e Iraq. I militari americani hanno compiuto molti raid aerei e terrestri ed hanno provveduto a formare gli eserciti locali per reagire meglio alle incursioni dello Stato Islamico. In Siria, Paese messo a ferro e fuoco dai jihadisti, l'Isis mantiene ancora il controllo diconsiderata la Capitale del 'Califfato'.