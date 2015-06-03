Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ballarò, Matteo Salvini e Antonello Venditti danno spettacolo

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Matteo Salvini e Antonello Venditti hanno dato spettacolo durante l'ultima puntata di Ballarò. Il leader del Carroccio e il cantautore romano si sono messi a discutere in modo alquanto 'acceso' relativamente al tema dei campi rom e delle ruspe.

Dopo aver sottolineato che la Lega Nord ha fatto bella figura alle regionali perché gli italiani vogliono che si parli più di lavoro, Salvini si è messo a parlare di di rom e ruspe. Venditti, indispettito, ha detto: "Ruspe in azione su chi e contro cosa?", evidenziando che il leader leghista sopravvive grazie al denaro degli italiani, visto che non ha un lavoro. Salvini ha replicato asserendo che "non è svuotando l'Africa che si risolve il problema... è un insulto parlare ancora di campi rom nel 2015".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rolling Stones, "Satisfaction" compie 50 anni: inno alla libertà

Articolo Successivo

Marcella Bella spara a zero contro Donatella Rettore: "E' una pazza"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025