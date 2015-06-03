Ballarò, Matteo Salvini e Antonello Venditti danno spettacolo

Matteo Salvini e Antonello Venditti hanno dato spettacolo durante l'ultima puntata di Ballarò. Il leader del Carroccio e il cantautore romano si sono messi a discutere in modo alquanto 'acceso' relativamente al tema dei campi rom e delle ruspe.

Dopo aver sottolineato che la Lega Nord ha fatto bella figura alle regionali perché gli italiani vogliono che si parli più di lavoro, Salvini si è messo a parlare di di rom e ruspe. Venditti, indispettito, ha detto: "Ruspe in azione su chi e contro cosa?", evidenziando che il leader leghista sopravvive grazie al denaro degli italiani, visto che non ha un lavoro. Salvini ha replicato asserendo che "non è svuotando l'Africa che si risolve il problema... è un insulto parlare ancora di campi rom nel 2015".