Marcella Bella spara a zero contro Donatella Rettore: "E' una pazza"

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2015

Marcella Bella si è tolta qualche sassolino dalle scarpe e, durante un'intervista a "Radio Club 91" ha sparato a zero contro la collega Donatella Rettore.

"Donatella Rettore è una pazza, era invidiosa di me perché era una pertica di 1,80 e con i tacchi sembrava una travesta. Una bionda secca con i labbroni a canotto. Mi criticava per il mio abbigliamento e i tacchi alti, salvo poi presentarsi da angelo con le ali a Sanremo. Non riesco a porgere l'altra guancia a nessuno, anche perché non voglio farmi venire il mal di fegato", ha affermato la Bella, sottolineando che la Rettore deve sempre malignare su qualcuno, anche su Vasco Rossi.

