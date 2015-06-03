Rolling Stones, "Satisfaction" compie 50 anni: inno alla libertà

Era il 1965 quando prese venne scritta una delle più belle canzoni di sempre, "(I can't get no) Satisfaction", inno rock dei Rolling Stones. Il testo venne scritto dal chitarrista Keith Richards durante la notte. A un certo momento della notte prese la sua chitarra acustica e iniziò a strimpellare; poi continuò a dormire.

Richards non avrebbe mai immaginato che quel riff notturno e quelle parole sarebbero state ricordate per tanti e tanti anni. Ancora oggi, la canzone entusiasma. Richards iniziò a scrivere il testo, Mick Jagger la terminò sul bordo di una piscina, durante la registrazione di un disco negli States.

"Satisfaction" è un brano attuale, irriverente, che va oltre. E' proprio questo il segreto del suo successo. I ragazzi degli anni '60 canticchiavano il brano per contestare la politica, i politici, le istituzioni, la guerra del Vietnam etc... oggi potremmo intonarlo per dire no all'immobilismo e reclamare cambiamenti proficui. "Satisfaction" è un inno alla libertà.